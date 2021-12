USA: Nowelizacja ustawy medialnej może osłabić klimat inwestycyjny w Polsce

– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że w Polsce przegłosowano ustawę, która bardzo osłabi wolność mediów. Zachęcamy pana prezydenta Dudę do tego, aby potwierdził czynami to, co mówił wcześniej o wolności słowa oraz o wspólnych wartościach, na których oparte są nasze relacje – mówił w poniedziałek Ned Price odpowiadając na pytanie korespondenta telewizji TVN.

Rzecznik zwrócił również uwagę, że "jeżeli ustawa wejdzie w życie, może bardzo mocno osłabić klimat inwestycji zagranicznych w Polsce".

– TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery i oczywiście chcielibyśmy widzieć, że nasze spółki są traktowane uczciwie na całym świecie, ale to jest rzecz o wiele większa niż sprawa jednej spółki. Mówimy tutaj o wolności mediów jako takich. Mówimy tutaj o przestrzeni medialnej w Polsce. Jeżeli to nabierze mocy prawnej w obecnej formie, to obawiamy się, że to prawodawstwo bardzo mocno osłabi tę sytuację. Chcielibyśmy tego jednak nie widzieć – powiedział Price.

Co zrobi Waszyngton?

"Rzeczpospolita" ustaliła nieoficjalnie, że w razie podpisania ustawy przez prezydenta, Amerykanie nie wycofają swoich wojsk z naszego kraju, bo sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej jest zbyt napięta, ale "mogą sięgnąć po inne znaczące środki".

"Wśród nich wymienia się nawet niewysłanie do Warszawy nowego ambasadora Marka Brzezinskiego, który w tych dniach został oficjalnie zatwierdzony przez amerykański Senat" – informuje "Rz".

Ustawa na biurku prezydenta

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, prezydent nie podpisze "lex TVN", lecz odeśle do Trybunału Konstytucyjnego. – Podpis pod ustawą w obecnym stanie de facto nie wchodzi w grę, dlatego że przeszła poprawka Konfederacji, która odbiera prezydentowi konstytucyjne uprawnienie do mianowania dwóch członków KRRiT. Na to zgody prezydenta nie będzie – powiedział w poniedziałek Wirtualnej Polsce jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

