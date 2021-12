Jakubiak do Tuska: Człowieku, jedź do Brukseli i nie szczuj narodu

W niedzielę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk uczestniczył w proteście zorganizowanym w związku z nowelizacją ustawy medialnej, znaną szerzej jako "lex TVN". Podczas swojego wystąpienia Tusk zacząć cytować wierz autorstwa Czesława Miłosza, w którym padają życzenia śmierci. Lider PO przyznał, że słowa te kieruje do prezydenta Andrzeja Dudy oraz, jak powiedział, do "jego mocodawców".

– Nie bądź bezpieczny – poeta pamięta. Możesz go zabić – urodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięte – wyrecytował Tusk. – Pamiętajcie o tym, co spotyka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie – stwierdził na zakończenie.

Mocna odpowiedź Jakubiaka

We wtorek do sprawy odniósł się Marek Jakubiak, były kandydat na prezydenta. – W wierszu Miłosza pisze się o wybijaniu złotych medali, które Tusk oczywiście otrzymywał od Niemców. Warto przeanalizować ten wiersz, bo moim zdaniem on bardziej pasuje do Tuska i całej tej Platformy Obywatelskiej niż do kogokolwiek innego – powiedział.

– Przypomnę, że rewaloryzacje emerytur za (rządów - red.) Tuska setek tysięcy Polaków wynosiły 10, 15 zł. To było po prostu plucie ludziom w twarz. A dzisiaj ten hipokryta wychodzi przed Pałac Prezydencki i namawia prezydenta do samobójstwa. To jest po prostu zgroza, hańba – mówił Jakubiak w TVP Info.

Zwracając się do Tuska, powiedział: – Człowieku, jedź do tej Brukseli, przestań ludziom głowę zawracać i nie szczuj narodu na siebie samego.

