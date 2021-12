Kowalski został zapytany o Kaczyńskiego: To jest moim marzeniem. Wtedy wygramy wybory

Jarosław Kaczyński, mimo wcześniejszych deklaracji, nie będzie odchodził z rządu – podaje RMF FM. Jednym z powodów decyzji podjętej przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości mają być tarcia na linii Ziobro - Morawiecki.

Premier Kaczyński?

W rozmowie z Polsat News te doniesienia komentował Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. – Moim marzeniem jest, żeby Jarosław Kaczyński był wicepremierem jak najdłużej, a najlepiej, żeby został premierem, bo dzięki niemu wygramy wybory – przekonuje polityk.

Kowalski był dopytywany również o konflikt między jego formacją a premierem. Poseł stwierdził, że "są pewne różnice zdań", a w temacie polityki europejskiej to ostatecznie Zbigniew Ziobro miał rację.

Po raz kolejny Kowalski podkreślił, że to Konrad Szymański ponosi odpowiedzialność za porażkę ws. negocjacji z Unią Europejską.

Kaczyński zostanie w rządzie

Wicepremier Jarosław Kaczyński początkowo zapowiedział rezygnację ze stanowiska w październiku. Przekonywał wtedy, że wstąpił do rządu w celu realizacji konkretnych zadań, które "już w zasadzie są na końcu drogi". – Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu. Ktoś może mnie zastąpić. W partii jest bardzo dużo do zrobienia – mówił na antenie RMF FM.

Projektem zwieńczającym pracę Kaczyńskiego w rządzie miała być zaprezentowana pod koniec października na wspólnej konferencji z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem ustawa na obronie ojczyzny.

Oprócz sporu wewnątrz koalicji jednym z powodów zmiany decyzji ma być również napięta sytuacja geopolityczna w regionie.

