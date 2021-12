Politolog: Tę ustawę trzeba jak najszybciej zawetować

Nowelizacja ustawy medialnej, znana szerzej jako "lex TVN", niespodziewanie została poddana pod piątkowe głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Głosowało 452 posłów, za było 229, przeciw 212, a 11 się wstrzymało. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, który ma 21 dni na decyzję.

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, prezydent nie podpisze "lex TVN", lecz odeśle do Trybunału Konstytucyjnego. – Podpis pod ustawą w obecnym stanie de facto nie wchodzi w grę, dlatego że przeszła poprawka Konfederacji, która odbiera prezydentowi konstytucyjne uprawnienie do mianowania dwóch członków KRRiT. Na to zgody prezydenta nie będzie – powiedział WP jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

Samodzielna decyzja

Z kolei prof. Sowiński w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski przyznał, że liczy na prezydenckie weto do "lex TVN".

– Mam nadzieję, że pan prezydent, tak jak już kilka razy bywało w historii jego prezydentury, jednak podejmie samodzielną, podmiotową decyzję wbrew swojemu obozowi politycznemu i tą ustawę po prostu zawetuje – stwierdził politolog.

Prof. Sowiński przypomniał, że prezydent Duda często kierował się "filozofią polityczną" Lecha Kaczyńskiego, która zakładała, że "Polska silnie zakorzeniona w zachodnich strukturach, ma być też dostarczycielem bezpieczeństwa na Wschód".

– I także z tego powodu myślę, że tą ustawę trzeba jak najszybciej zawetować, zamknąć te igrzyska i wrócić do racjonalnej, codziennej, trudnej polityki, która polega też na budowaniu dobrych relacji z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej – powiedział politolog.

Czytaj też:

Przyczyny kryzysu PiS. Ekspert: W tym sensie obóz rządzący znalazł się w trudnej sytuacjiCzytaj też:

Ekspert o działaniach PiS: To nie buduje zaufania do klasy politycznej