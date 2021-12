Budka: Może się okazać, że Watergate to nic w porównaniu z tym, co zrobiono opozycji

Opozycja domaga się zwołania sejmowej komisji ds. służb specjalnych w sprawie informacji o rzekomej inwigilacji Romana Giertycha oraz Ewy Wrzosek. Do szpiegowania adwokata miało dojść przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

– Kilka lat temu przestrzegaliśmy, że w sposób nielegalny przeznaczono kilkadziesiąt milionów złotych na niejawne zakupy. Wszystko wskazuje na to, że przeznaczono je na inwigilację obywateli – skomentował doniesienia Borys Budka we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News.

– Nie wierzę panu Wąsikowi czy Kamińskiemu. To są ludzie, którzy zostali skazani w pierwszej instancji za nadużycia władzy. Zostali ułaskawieni tylko dlatego, że mają fajnego kolegę prezydenta – dodał.

"To niedopuszczalne"

Borys Budka zauważył, że "narzędzie Pegasus, zostało stworzone po to, by tropić terrorystów". – To niedopuszczalne, by inwigilować czynnego adwokata – wskazał, odnosząc się do sprawy Romana Giertycha. Stwierdził także, że "w ocenie wielu prawników kontrola operacyjna przez Pegasusa jest nielegalna".

– W mojej ocenie to prezent na święta dla Jarosława Kaczyńskiego. Ma już TVN, teraz ma Giertycha – skomentował przewodniczący klubu parlamentarnego KO.

Zapytany o to, czy według niego organy powinny ujawnić akt śledztwa w sprawie Romana Giertycha, Budka odpowiedział: – Trzeba pokazać, czy było postanowienie sądu dopuszczające ewentualną kontrolę operacyjną i czy nie złamano w ten sposób tajemnicy adwokackiej.

– Może się okazać, że afera Watergate to nic w porównaniu z tym, co służby zrobiły polskiej opozycji. Roman Giertych bardzo często reprezentuje osoby, które mają na bakier z obecną władzą i moim zdaniem inwigilacja Romana Giertycha służyła również temu, by inwigilować polityków opozycji – powiedział Budka.

