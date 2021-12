"Wszystkie nasze przewidywania się sprawdziły". Poboży: Rząd miał rację

Straż Graniczna podała we wtorek nowe dane dotyczące nielegalnych prób przekroczenia granicy.

W ostatni poniedziałek, 20 grudnia granicę polsko-białoruską chciało przekroczyć w sposób nielegalny 26 osób. Ponadto, w Białowieży na Podlasiu 10-osobowa grupa cudzoziemców próbowała przeforsować zasieki graniczne. Odcinek jest chroniony przez oddział z placówki SG.

Jak poinformowali funkcjonariusze SG, 20 grudnia odnotowano najmniejszą liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Poboży: Polski rząd miał rację

Wiceszef MSWiA komentował we wtorek sytuację na wschodniej granicy. Poboży przekonywał, że dzięki odpowiedniej reakcji polskiego rządu obecna sytuacja jest pod kontrolą. Skrytykował również opozycję.

– Wydarzenia na granicy pokazały, że rząd miał rację, co do taktyki przyjętej od początku tego kryzysu. Pamiętam apele opozycji, żeby wpuścić tę grupkę migrantów, otworzyć granicę. My tego nie zrobiliśmy, wszystkie nasze przewidywania się sprawdziły – stwierdził polityk.

Wiceminister wskazywał także na zmianę taktyki białoruskiego reżimu, gdyż, jak stwierdził, "dotychczasowa taktyka stosowana przez reżim białoruski okazała się nieskuteczna".

– To zasługa profesjonalizmu naszych służb. Coraz śmielej natomiast służby białoruskie wspierają migrantów, którzy próbują sforsować polską granicę – wskazał.

Polityk przypomniał także o znowelizowanym prawie, które ma zniechęcić do forsowania granicy przez migrantów.

– Dzięki znowelizowanej ustawie o cudzoziemcach mamy możliwość zawracania osób, które nielegalnie przekraczają granicę. Takie osoby dostają trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Dzięki temu liczba skutecznych przekroczeń jest pod naszą stała kontrolą – powiedział Poboży.

Czytaj też:

Poboży: Najskuteczniejsza indywidualna decyzja ws. szczepieńCzytaj też:

Poboży: Pani Ochojska chyba postrzega siebie jako aktywistkę