Poroszenko wystąpił w Senacie. Wskazał "najlepszą sankcję" wobec Putina

– Putin napadnie wtedy, kiedy mu na to pozwolimy. Jeśli będziemy prowadzić politykę ustępstw wobec Putina, to to na pewno do prowadzi do agresji, bo Putin zajdzie tak daleko, na ile mu pozwolą – mówił Poroszenko podczas zorganizowanej w Senacie debaty "Rosja-Ukraina-NATO. Eskalacja napięcia na flance wschodniej".

Tłumaczył, że "Putina nie wolno się bać, ani mu wierzyć". – Jeżeli boicie się Putina, to przegraliście. Z nim nie można się na nic umawiać – dodał.

"Łukaszenka nie jest prezydentem"

Odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, Poroszenko stwierdził, że "kryzys migracyjny nie został zorganizowany przez Łukaszenkę, bo on nie jest ani prezydentem, ani liderem państwa".

– On jest instrumentem Putina, a migranci są bronią hybrydową, którą Rosja wykorzystuje przeciwko wolnemu, demokratycznemu światu. (…) Jedność świata demokratycznego jest bardzo ważna. Od tego zależy, czy uda się Ukrainie, czy nie – mówił.

"To będzie najlepsza sankcja wobec Putina"

Opowiedział się również za rozszerzeniem sankcji wobec Rosji i przyjęciem planu działań na rzecz członkostwa w NATO dla Ukrainy. – Będzie to najlepsza sankcja wobec Putina, będzie to zwycięstwo wolnego świata i porażka Putina – ocenił, dodając, że "nie będziemy Putina o pozwolenie, czy mamy prawo być członkami NATO". – To zależy wyłącznie od NATO i narodu ukraińskiego – dodał.

Poroszenko podkreślił, że Polska jest dla Ukrainy sojusznikiem, strategicznym partnerem i "jedynym adwokatem europejskich dążeń". Mówił też o konieczności wstrzymania gazociągu Nord Stream 2.

