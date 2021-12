"Naruszenie prerogatywy prezydenta". Prezydencki doradca sugeruje rozwiązanie ws. "lex TVN"?

Przypomnijmy, że w piątek 17 grudnia ustawa określana potocznie jako „lex TVN” została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. O jej dalszych losach na obecnym etapie zdecyduje prezydent.

Błyskawiczne tempo procedowania nowelizacji oraz brak wcześniejszych jednoznacznych zapowiedzi, co do dalszych losów "lex TVN" zaskoczyła polityków opozycji oraz komentatorów. Czy prezydent Duda wiedział z wyprzedzeniem o planach PiS względem nowelizacji ustawy medialnej?

– To nie była niespodzianka dla pana prezydenta. Może powiem w ten sposób – przyznał Paweł Szrot, doradca prezydenta Dudy podczas środowej rozmowy na antenie Radia Zet.

Na pytanie o czas poinformowania prezydenta o zamiarach PiS Szrot zasłonił się stwierdzeniem o "politycznej kuchni".

– A to są już szczegóły kuchni politycznej, ja może nie będę mówił o takich szczegółach. W takim terminie, że nie było to dla niego niespodzianką, kiedy ustawa trafiła do Sejmu. Znaczy, ona była w Sejmie, wyjęta z szuflady pani marszałek – stwierdził.

"Lex TVN" w Trybunale Konstytucyjnym?

Od kilku dni media donoszą o planach prezydenta Dudy względem "lex TVN". Jedna z teorii wskazuje, że ustawa miałaby zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Tę tezę uprawdopodobnił Paweł Szrot.

– Nie jest tajemnicą, że poprawki, które wprowadzono do tej ustawy stanowią jakby naruszenie prerogatywy pana prezydenta, jeżeli chodzi o mianowanie ciał konstytucyjnych. Chodzi dokładnie o poprawkę Konfederacji, która jest w tym momencie elementem przedłożenia sejmowego – wskazał prezydencki doradca i podkreślił, że decyzja w sprawie "lex TVN" będzie pdojęta wyłącznie przez prezydenta.

– Jeśli ktoś uważa, że można jakimiś naciskami, presją wymusić na panu prezydencie określoną decyzję ws. "lexTVN", to się gorzko myli. Pan prezydent jest politykiem samodzielnym, samodzielnie prowadzi analizę i zupełnie samodzielnie podejmie decyzję – stwierdził Szrot.

Prezydent ma 21 dni (licząc od dnia, kiedy ustawa trafi na jego biurko) na podjęcie decyzji w sprawie "lex TVN".

