Do kiedy miały być maski? Polityk Konfederacji przypomina słowa Szumowskiego

Polityk Ruchu Narodowego i Konfederacji zamieścił post w mediach społecznościowych.

W następnym wpisie Tumanowicz nawiązał do zachowania polityków, którzy otwarcie wzywają do wprowadzania w Polsce tzw. paszportów szczepionkowych pod pretekstem epidemii koronawirusa oraz podkreślają, że Polacy powinni nosić na twarzach maski, choć sami, szczególnie poza zasięgiem kamer, nie zawsze stosują się do tego, czego wymagają od innych.

"Posłowie hipokryci, którzy łażą za innymi i uporczywie napominają by nosić maski powinni dostać sami dozór strażników pilnujący ich 24/h by nie zdejmowali tego z twarzy i nie spadało z noska. To będzie godzić w ich prywatność? Chyba nie będą mieć z tym problemu…" – napisał.

Kampania "Otwarte dla wszystkich"

W poniedziałek Konfederacja zainicjowała kampanię społeczną "Otwarte dla wszystkich". Inicjatywa ma charakter antysegregacyjny.

W ramach akcji przedsiębiorcy zachęcani są do okazania sprzeciwu wobec pomysłów różnicowania sytuacji prawnej obywateli ze względu na zaszczepienie bądź niezaszczepienie na COVID-19, poprzez wywieszenie na drzwiach swojego lokalu plakatu z napisem "otwarte dla wszystkich".

"Sejmowa koalicja covidowych zamordystów siłą forsuje haniebny, niekonstytucyjny projekt o segregacji sanitarnej. Oni naprawdę chcą wprowadzić w Polsce przepisy, które zdewastują nasze życie społeczno-gospodarcze i odbiorą swobody obywatelskie milionom Polaków! Dlatego już dziś uruchamiamy akcję "Otwarte dla wszystkich", by każdy przedsiębiorca mógł wyrazić stanowczy sprzeciw wobec tej dyskryminującej ludzi ustawy i pokazał, że jest przeciwko paszportom covidowym i segregacji sanitarnej! Coraz więcej przedsiębiorców sprzeciwia się temu i staje po stronie NORMALNOŚCI!" – piszą na swoich mediach społecznościowych przedstawiciele Konfederacji.

