Premier na pogrzebie Rozpłochowskiego: Był nie tylko legendą "Solidarności"

Rozpłochowski zmarł w miniony poniedziałek w wieku 71 lat. Po zakażeniu koronawirusem, leżał w stanie ciężkim w Szpitalu MSWiA w Katowicach. Był podłączony do respiratora. Miał mieć zniszczone płuca przez chorobę COVID-19. Informację o jego śmierci portalowi niezalezna.pl przekazali członkowie Klubów "Gazety Polskiej", którzy potwierdzili je bezpośrednio u żony zmarłego.

Legenda "Solidarności"

Andrzej Rozpłochowski uchodzi za legendę śląskiej "Solidarności". Był czołowym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Urodził się 7 września 1950 roku w Gdańsku. W latach 70. XX w. pracował w PKP, a następnie był zatrudniony w Hucie w Katowicach, gdzie współorganizował strajki w 1980 roku, pełniąc funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Po podpisaniu porozumień sierpniowych, pełnił funkcje kierownicze w regionalnych strukturach śląskiej "Solidarności". W stanie wojennym został internowany i oskarżony o działalność antypaństwową. Na wolność wyszedł dopiero na mocy amnestii w 1984 roku. W 1988 wyemigrował do USA. Po powrocie, w 2014 roku kandydował w wyborach do sejmiku województwa śląskiego, a następnie Europarlamentu (w obu przypadkach bez powodzenia). Był związany z partiami politycznymi Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.

– Andrzej Rozpłochowski był nie tylko legendą "Solidarności". Bez niego nie mielibyśmy dzisiaj "Solidarności", ponieważ to właśnie jego determinacja po pamiętnym 31 sierpnia 1980 roku doprowadziła do tego, że 11 września podpisane zostały porozumienia katowickie. Bez nich nie byłoby "Solidarności", jako związku zawodowego, który objął cały kraj. Jego wola i determinacja doprowadziły do tego, że "Solidarność" powstała – mówił podczas uroczystości pogrzebowych w Kościele Mariackim w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. – Andrzej Rozpłochowski jest współtwórcą "Solidarności" – dodał.

Rozpłochowski był za życia odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

