Szrot: Naród ukraiński skupił się wokół starań o suwerenność własnego kraju

Zaostrza się spór mocarstw w kwestii strefy wpływów w Europie wschodniej. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ostrzegł NATO przed włączeniem w swoje struktury Ukrainy. Jak zapowiedział, gdyby to takiego rozszerzenia Sojuszu doszło, wtedy Kreml podejmie "odpowiednie środki wojskowo-techniczne".

Putin uczestniczył we wtorek w posiedzeniu rozszerzonego zarządu ministerstwa obrony. Podkreślił, że Rosja "ma pełne prawo" do podjęcia środków mających zapewnić jej bezpieczeństwo i suwerenność. Przekonywał też, że Moskwa nie żąda dla siebie żadnych specjalnych warunków. – Rosja opowiada się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem w całej przestrzeni euroazjatyckiej – oświadczył Putin.

Szrot o polskim wsparciu dla Ukrainy

Napięcie w relacjach amerykańsko-rosyjskich doradca prezydenta komentował w jednym z wątków rozmowy na antenie Radia WNET.

– Nie przypuszczam, żeby administracja Bidena na takie działania propagandowe odpowiedziała. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czy jest to gra polityczna, czy ma to na celu osiągnięcie zysków stricte militarnych – powiedział Paweł Szrot.

W jego ocenie Polska powinna postawić na zdecydowanie wsparcie Ukrainy. Zaznaczył, że Kijów coraz przychylniej spogląda na tego typu wsparcie sojusznicze Rzeczpospolitej.

Polityk przekonywał, że Polska powinna udzielić wsparcia o charakterze militarnym, politycznym i wywiadowczym. – Nie chodzi o wysłanie wojsk na pomoc Ukrainie. To może oznaczać wsparcie materialne czy w zakresie myśli wojskowej – zaznaczył.

Szrot tłumaczył, że prezydent Duda ocenia postawę prezydenta Zełeńskiego jako zdeterminowaną by doprowadzić Ukrainę do niepodległości. – Tak też należy oceniać postawę narodu ukraińskiego, który skupił się wokół starań o suwerenność własnego kraju.

– Prezydent Zełeński, jego doradcy i Ukraińcy potrafią oceniać działania krajów europejskich, które nie zawsze wspierają ich suwerenność, np. energetyczną – powiedział Szrot, nawiązując do postawy Niemiec ws. Nord Stream 2.

– Niedobrze, że ten gazociąg powstał – to inwestycja nie tylko z punktu widzenia Europy Wschodniej, ale też Niemiec. Dobrze natomiast, że gaz nie płynie, bo jest to element nacisku na Federacje Rosyjską w stronę deeskalacji tej sytuacji. (…) Gaz jest drogi z powodu spekulacji na tle politycznym podmiotów, które go wydobywają – wskazał.

