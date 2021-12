Wiadomość SMS o "tarczy antyinflacyjnej". Jest komentarz Bosaka

"Szanowny Kliencie, od 1 stycznia 2022 roku rząd RP wprowadza "tarczę antyinflacyjną", która niweluje wzrosty cen energii elektrycznej. Sprawdź na naszej stronie www" – czytamy w treści wiadomości.

Krzysztof Bosak w komentarzu do tego typu działań, po udostępnieniu screena ze swojego telefonu, napisał na Twitterze: "Nie pamiętam, by o podwyżkach informowali specjalnym SMS-em".

twitter

Rządowa "tarcza"

W związku z szalejącą w Polsce inflacją, rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy przygotował tzw. tarczę antyinflacyjną. Wśród założeń znalazło się: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc, zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc., obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do zera do końca maja 2022 roku, a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do nawet 1500 złotych, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.

W miniony wtorek media podały informację o zgodzie Komisji Europejskiej na wprowadzenie przez Polskę zerowego podatku VAT na żywność. Unijna dyrektywa ma wejść w życie pod koniec pierwszej połowy 2022 roku. Do tej pory polski rząd nie mógł podjąć decyzji o obniżce podatku z powodu przepisów, które zakazują takich działań. Decyzja KE oznacza zrealizowanie zapowiedzi przez premiera Mateusza Morawieckiego, bowiem pierwotnie zerowy VAT na żywność miał być elementem rządowej "tarczy antyinflacyjnej".

"Nielogiczne i niepotrzebne"

Pomysł zerowego VAT-u spodobał się politykom Konfederacji Wolność i Niepodległość, którzy podkreślali, iż takie rozwiązanie znalazło się w ich pomysłach na walkę z inflacją i drożyzną w Polsce.

– Naszym zdaniem nielogiczne i niepotrzebne jest wpisanie, że niektóre obniżki kończą się pod koniec marca lub maja. Jeśli chce się obniżać podatki, to powinno się to robić permanentnie. Podobnie jest w kwestii obniżki VAT-u na żywność. Mamy nadzieję, że zostanie to wprowadzone bezokresowo – skomentował sprawę poseł Artur Dziambor w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Czytaj też:

Sondaż: Oto problem, którym powinien zająć się rząd w 2022 rokuCzytaj też:

Bosak: PiS sięga po pomysły Konfederacji