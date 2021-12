Opozycja komentuje medialne doniesienia ws. Brejzy

W czwartek wieczorem agencja AP podała, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był inwigilowany przy pomocy oprogramowania Pegasus.

AP informuje, że telefon polityka został zhakowany w 2019 roku ponad trzydziestokrotnie. Brejza kierował wtedy kampanią Koalicji Obywatelskiej przed wyborami do parlamentu. Sprawa wywołała duże poruszenie wśród współpracowników polityka Platformy.

Komentarze opozycji

"To jest polityczna broń, a nie podsłuch zakładany za zgodą prokuratora i sądu! To totalna bezprawna inwigilacja. Każdego ruchu i każdego słowa. To tak jakby strzelać do opozycji! To jest początek. Czekamy teraz, kiedy zaczną eliminować opozycję nowiczokiem? #InwigilacjaPiS" – napisał poseł Michał Szczerba.

Do sprawy odniósł się także marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

"Ujawnione przez agencję AP ataki Pegasusa wobec Senatora RP Krzysztofa Brejzy są skandaliczne i niedopuszczalne. Jako Marszałek Senatu będę żądał pilnych wyjaśnień od premiera i kierownictwa służb. Nie zostawię senatora Brejzy samego w starciu z tą autorytarną i podłą władzą" – czytamy na jego koncie na Twitterze.

"Sprawa podsłuchów założonych w wyborach 2019 szefowi kampanii PO Krzysztofowi Brejzie, stawia pod znakiem zapytania nie tylko ich ważność, ale i legalność obecnej władzy PiS" – napisał były minister spraw wewnętrznych i administracja Bartłomiej Sienkiewicz.

Medialne doniesienia skomentował również Roman Giertych. "PEGASUS to broń o charakterze wojskowym. PiS używał więc broni do walki z opozycją" – stwierdził.

