Premier przy granicy: Uniknęliśmy bardzo wielu niebezpieczeństw

W piątek specjalną konferencję prasową zwołano w miejscowości Nowa Łuka w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim. Szef rządu podziękował przedstawicielom polskich służb mundurowych za obronę bezpieczeństwa granic państwowych.

Podziękowania za służbę

– Dzięki waszej służbie na pewno uniknęliśmy bardzo wielu niebezpieczeństw. Jesteśmy dumni z waszej służby i z waszej ofiarności. Życzę spokojnych i bezpiecznych świąt – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Bardzo dziękuje za waszą codzienną, trudną służbę, za profesjonalizm. To dzięki wam Polska jest bezpieczna. Atak hybrydowy wciąż trwa, ale częstotliwość prób forsowania granicy jest mniejsza. To dzięki temu, że każdego dnia służycie na granicy – oznajmił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Od sierpnia tego roku mają miejsce ataki na polską granicę wschodnią, która jednocześnie jest flanką Unii Europejskiej oraz NATO. Zasieki próbują forsować nielegalni imigranci, głównie z krajów Bliskiego Wschodu, takich jak Syria czy Irak. Pomagają im w tym i cały proces sterują białoruskie służby reżimu Aleksandra Łukaszenki.

W strefie przygranicznej, czyli na terenach województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje zakaz przemieszczania się, z kilkoma wyjątkami, na podstawie rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Do pracy przy granicy, po trzech miesiącach stanu wyjątkowego w tym regionie, zostali dopuszczeni dziennikarze.

Sytuacja na granic

Polska Straż Graniczna za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym Twitter poinformowała o 26 osobach, które w ciągu minionej doby próbowały w sposób nielegalny przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. W grudniu było to już ok. 1,5 tys. takich prób, zaś od początku roku 2021 – 39,5 tys.

