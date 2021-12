Szułdrzyński: Ozdrowieńcy nie są chronieni przed wariantem Omikron

Medyk z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie był w piątek gościem "Sedna Sprawy" w Radiu Plus. Rozmowa dotyczyła głównie mutacji koronawirusa (Sars-CoV-2) Omikron, której kolejny przypadki w Polsce miał stwierdzić resort zdrowia.

Ochrona przed nowym wariantem

– Mamy problem z nowym wariantem. Bardzo sprytnie wymyka się odporności, którą organizm wytworzył w trakcie przebycia choroby. Ozdrowieńcy, niestety, nie są chronieni przed nabyciem nowej wersji wirusa. (...) Doświadczenia z krajów, które dotknęła już fala Omikrona, pokazują, że przejście choroby, nawet przed 3-4 miesiącami, nie chroni przed nabyciem tego wariantu, który jest mocno zmieniony. Na tyle, że odporność nie jest wystarczająca do skutecznego rozpoznania przez organizm i zwalczenia tego wirusa. Po trzech dawkach szczepionki nie tylko wzrasta poziom odporności mierzony liczbą przeciwciał, ale nasz organizm dużo trafniej dopasowuje przeciwciała do wirusa – mówił Konstanty Szułdrzyński.

W trakcie programu członek Rady Medycznej ds. pandemii COVID-19, powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego przy jego Kancelarii, został zapytany również o przygotowanie polskiej służby zdrowia na nowe przypadki i zgony.

– Mamy wciąż, utrzymującą się, dużą liczbę nowych zakażeń wariantem Delta. Jeśli do tego dołączy Omikron, to będzie duży problem. Nasz potencjał systemu ochrony zdrowia, mocno nadwątlony przez czwartą falę, nie będzie gotowy na przyjęcie Omikrona, bo łóżka szpitalne są w znacznym stopniu zajęte – stwierdził rządowy ekspert. – Bardzo łatwo jest złapać tę chorobę, wyleczyć się z niej jest trudniej i pobyt w szpitalu trwa długo. Nie przygotujemy wolnych łózek dla pacjentów z Omikronem, tylko dlatego, że ten wariant się pojawi, bo na nich wciąż będą leżeli pacjenci zarażeni Deltą. To sytuacja podwójnie niebezpieczna i pokazująca nam, nie wahajmy się tego powiedzieć, zupełnie błędną politykę wobec czwartej fali – oznajmił.

Czytaj też:

Ekspert: Decyzja o twardym lockdownie byłaby przedwczesnaCzytaj też:

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane