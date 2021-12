Nowe maski

Niedawno w „Do Rzeczy” opisywaliśmy przypadek Janiny Ochojskiej, znanej działaczki społecznej, założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej, która w 2019 r. postanowiła kandydować do Parlamentu Europejskiego. Do tamtego momentu była jedną z niewielu osób, które swoją działalnością budziły szacunek u większości osób, niezależnie od poglądów politycznych. Wydawało się, że z takim kapitałem ma szansę zrobić coś, co nie udaje się większości polityków – próbować zasypywać podziały. Nic z tego. Szybko okazało się bowiem, że Ochojska mimo deklaracji, że „nigdy nie chciała być politykiem”, stała się nim w 100 proc. Jej publiczne wypowiedzi są agresywne i przekracza w nich kolejne granice. Ostatnio zaszokowała wszystkich porównaniem Straży Granicznej do „niemieckich i sowieckich katów”.