Zwichrowany świecznik

W kwietniu podlaska policja zatrzymała kierowcę. Okazał się nim znany prezenter telewizyjny, obecnie jeden z prowadzących „Fakty” TVN – Piotr Kraśko. Widocznie tym razem medialna rozpoznawalność nie pomogła, bo policjanci sięgnęli do bazy danych. No i dowiedzieli się, że Kraśko sześć lat temu stracił uprawnienia do kierowania. Popełniał tyle wykroczeń na drodze, że przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych [24 punkty – przyp. red.] i zgodnie z administracyjną procedurą starosta odebrał mu prawo do prowadzenia pojazdów.

Prezenter „Faktów” nie wyszedł wtedy do mediów, nie napisał nic w social mediach i nie ubolewał nad własnym postępowaniem. Zrobił to dopiero, gdy całkiem niedawno całą sprawę ujawnił „Super Express”. Kraśko został bowiem już skazany przez sąd.