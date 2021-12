Felieton dla niepocieszonych

Drodzy rodacy, my naprawdę nie mamy prawa do narzekań i dezyderatów w stosunku do Opatrzności, bo wciąż zamieszkujemy „najweselszy barak w obozie socjalistycznym”, choć tym razem Zjednoczonej Europy. I naprawdę żadna inna ziemia nie rodzi tylu dziwów, ile nadwiślańska, więc gdyby dziś żył Sienkiewicz, to napisałby nie 15 tys. listów, a lekką ręką milion e-maili.