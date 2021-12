Służby chronią granic. Semka: Złóżmy im podziękowanie od serca

Pomimo świąt Bożego Narodzenia, polskie służby mundurowe nieustannie pełnią patrole przy wschodniej granicy Rzeczpospolitej w dobie kryzysu migracyjnego sterowanego przez białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki. W pasie przygranicznym przebywają strażnicy graniczni, policjanci oraz wojskowi.

"Podziękowanie od serca"

– Gdy spotkacie na ulicy naszego żołnierza albo funkcjonariusza Straży Granicznej, podejdźcie do niego i podziękujcie mu za to, że broni naszego bezpieczeństwa. Taki gest będzie dla tych ludzi najlepszą podzięką za wszystkie nieprzespane, wymarznięte noce, wyzwiska, że są "esesmanami", "nieludzkimi potworami" itd. Złóżmy im podziękowanie od serca, żeby nie wpędzać ich w zakłopotanie, ale powiedzieć: "Dziękuję. Z okazji świąt dziękuję" – powiedział Piotr Semka w niedzielę podczas świątecznego odcinka programu "Salon Dziennikarski" na antenie TVP Info.

Przypomnijmy, że od sierpnia tego roku trwają próby nielegalnej imigracji z terytorium Białorusi do Polski, a więc tym samym na teren Unii Europejskiej. Cudzoziemcy, pochodzący głównie z krajów Bliskiego Wschodu, takich jak Syria czy Irak, są wspierani w atakach i forsowaniu zasieków przez białoruskich pograniczników. Minionej doby obcokrajowcy rzucali w polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami oraz używali laserów do oślepiania.

Boże Narodzenie

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" apelował również do widzów o to, aby nie zapomnieć, jaka jest istota świąt Narodzenia Pańskiego oraz w jaki sposób powinniśmy ten czas przeżywać.

– Przede wszystkim musimy doceniać rodzinę, doceniać krótki czas, kiedy możemy być razem. Nie możemy dać się oszukać tekstom w kolorowych magazynach, zwłaszcza dla kobiet, pod tytułem: "Zbliżają się święta, a mi się już robi niedobrze…" – mówił dziennikarz.

Czytaj też:

"Nade wszystko wewnętrznego pokoju". Świąteczne życzenia od Pary Prezydenckiej