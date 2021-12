"Kościół porzuca tradycję". Kard. Sarah: To błąd

Afrykański hierarcha udzielił wywiadu tygodnikowi "France Catholique", cytowanemu przez portal tvp.info. Duchowny mówił w nim o istocie Świąt Bożego Narodzenia, ich religijnym oraz duchowym wymiarze. Jak zauważył, okres świąteczny w Europie wygląda obecnie zupełnie inaczej niż wtedy, gdy Narodzenie Pańskie przeżywał jako dziecko w rodzinnej Afryce.

Odrzucenie tradycji

– Bóg znika z naszych społeczeństw, przestaje się liczyć, a człowiek zamyka się w samym sobie. Niestety, Kościół wydaje się iść w tym samym kierunku. Skupia się na tym, co horyzontalne, na sprawach społecznych. To nie pomoże w ponownym odkryciu sacrum. A tymczasem tylko Kościół mógłby przeorientować ludzkość na Boga – powiedział kardynał Robert Sarah.

Hierarcha kościelny stwierdził, że Kościół katolicki w tych czasach odchodzi od swojej tradycji. – Kościół porzuca swą tradycję, bo ma nadzieję, że w ten sposób przyciągnie do siebie ludzi. Ale to jest błąd. Łagodzenie radykalizmu Ewangelii nie sprawi, że ludzie do nas powrócą. Wręcz przeciwnie – oni chcą czegoś, co ma moc, jest nowe i ich zobowiązuje – mówił.

Boże Narodzenie

Wierni na całym świecie w drugiej połowie grudnia obchodzą Święta Bożego Narodzenia na pamiątkę Syna Bożego, który przyjął ludzką postać, aby zbawić wszystkich ludzi. Tradycja Narodzenia Pańskiego sięga początku drugiej połowy IV wieku. Wcześniej narodziny Chrystusa czczono prawdopodobnie 6 stycznia. Dzień narodzin Jezusa nie jest potwierdzony w żadnych podaniach z tamtego okresu, wiadomo natomiast niemal na pewno, że Syn Boży narodził się kilka lat przed tzw. rokiem zerowym.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, które kultywujemy do dzisiaj, narodziły się dopiero w XVII wieku. Wcześniej, w dobie Średniowiecza obchodzone było dużo huczniej i radośniej.

Czytaj też:

Dlaczego relatywizm jest nietolerancyjny. Rozmowa z byłym prefektem Kongregacji Nauki WiaryCzytaj też:

Semka: Chciałem pochwalić proboszczów, którzy dają z siebie wszystko