"Każde pokolenie jest za to odpowiedzialne". Ważne słowa polskiego kapłana

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Kościół Katolicki obchodzi święto Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Jak ważne jest ono dla chrześcijańskich rodzin, wskazywał ks. Trzaska na antenie Polskiego Radia 24. Kapłan podkreślił, że w obecnych czasach, rodzina jest poddawana silnym naciskom, a nawet atakom.

– Dzisiaj czasy są niezwykle trudne i rodzina jest z zewnątrz bombardowana bardzo mocno. Próbuje się manipulować, zmieniać kształt rodziny. Nawet jeśli ktoś chce coś zmieniać pod pozorem uszanowania innych, to zazwyczaj jest to połączone z jakąś formą ataku na klasyczną formę rodziny, który dzisiaj bywa deprecjonowany, wyśmiewany – wskazuje kapelan muzeum.

Wiara i tradycja

Kapłan wskazuje, że "żeby cywilizacja, kultura, państwo, naród szedł do przodu, rodzina musi być silna". To bowiem w rodzinie następuje przekazywanie wiary, tradycji orz wartości.

Jak podkreślił ks. Trzaska, rodzina spełnia ważne społeczne zadanie. Święto Świętej Rodziny ma m.in. za zadanie uwrażliwić społeczeństwo na tę rolę.

– Dzisiejsza uroczystość zwraca nam uwagę, by czerpać ze Świętej Rodziny, ale też, by czerpać z naszych rodzin: ojców, dziadków. Czerpać i brać od nich to, co najlepsze. Każde pokolenie, jeśli chodzi o przekazywanie wartości i wiary jest odpowiedzialne – podkreślił kapłan.

Ksiądz odniósł sie także do coraz częściej obserwowanego zjawiska kryzysu wiary w młodym pokoleniu.

– Młodym ludziom, którzy mówią, że bez Kościoła i bez wiary można sobie poradzić, zadaję pytanie: czy jesteś gotów – powiedział ks. Trzaska. – Nawet, jeśli nie Bogu, to swoim przodkom powiedzieć: pięknie, że przez setki lat przekazaliście wiarę w naszej rodzinie do mojego pokolenia, ale chciałbym powiedzieć, że na tym się kończy i następne pokolenia będą niewierzące, bo ja już nie chcę tej wiary przekazywać. To jest pytanie, czy my wchodzimy w tę sztafetę, adaptujemy wiarę, kulturę, kształt rodzin w nawiązaniu do dzisiejszych czasów, czy mówimy: to wszystko nie ma sensu i rewolucyjnie budujemy świat na nowo – wskazał.

