"To go dotknie bardziej niż cokolwiek innego". Ekspert o szansach na powstrzymanie Putina

Rosja gromadzi wojska nad granicą z Ukrainą. Eksperci przekonują, że do inwazji może dojść na początku 2022 roku. Także Gustav Gressler w rozmowie z Deutsche Welle wskazuje, że groźba rosyjskiej inwazji jest bardzo realna.

– Przygotowania do wojny są rzeczywiste, rosyjskie wojsko naprawdę szykuje się do inwazji. Czy Putin posunie się aż tak daleko, to już inna kwestia. Problem w tym, że nie odstrasza go opór Ukraińców i ich niechęć do poddania się rosyjskiej władzy – stwierdził i dodał, że jeśli Putin czegoś się boi to jest to "militarna reakcja Zachodu".

– Istnieje zatem duże ryzyko, że Putin zaatakuje Ukrainę, i to na wielką skalę, jeśli uzna, że Zachód jest słaby. Jeśli zaś nie powstrzymamy go przed tą wojną, nie uda nam się ograniczyć jej konsekwencji jedynie do Ukrainy. Putin musi się bać Zachodu – przekonuje Gressel.

Reakcja Zachodu

Ekspert wskazuje, że jedynym naprawdę skutecznym rozwiązaniem na powstrzymanie Moskwy jest "całkowite i natychmiastowe uniezależnienie się od rosyjskiego sektora energetycznego".

– Ale to akurat nie wydaje mi się prawdopodobne – powiedział gorzko Gressel.

– Powinniśmy przynajmniej nie wykluczać reakcji militarnej. Nawet jeśli byłaby mało realna, powinniśmy sprawić, by Putin uwierzył, że jest możliwa. To go bowiem dotknie bardziej niż cokolwiek innego. Niestety wydaje się, że ani w Waszyngtonie, ani w Europie nie ma na to zbytniej ochoty. Strach przed eskalacją jest tak wielki, że sam staje się zaproszeniem do eskalacji. Jeśli nie zechcemy walczyć o Ukrainę teraz, to później będziemy musieli walczyć o siebie – dodaje.

