Weto prezydenta do ustawy medialnej. Pełnomocnik TVN zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej zwaną potocznie "lex TVN". Przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji, Duda przyznał, że od początku rozważał jej odrzucenie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

– Mamy tych problemów dużo, bo wiemy o tym, że z jednej strony mamy pandemię koronawirusa, mamy inflacje, wzrastające ceny – wyliczał prezydent. – Podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa jątrząca, budząca spory, nie jest nam w tej chwili potrzebna – dodał Duda tłumacząc powody weta.

Discovery: Cieszymy się

Już kilka chwil po ogłoszeniu decyzji prezydenta w mediach pojawiły się gorące komentarze. Jeden z nich należał do mecenasa Mikołaja Sowińskiego, pełnomocnika TVN Grupa Discovery.

– Trudno inaczej powiedzieć, niż że po prostu się cieszymy. Ta ustawa byłaby niezgodna z konstytucją i naruszałaby międzynarodowe zobowiązania – stwierdził Sowiński na antenie TVN24, gdzie relacjonowano konferencję prasową prezydenta.

– Od początku mówiliśmy, że ten tryb prowadzenia prac legislacyjnych i takie rozwiązania, które zaproponowano w tym projekcie, są po prostu nie do pogodzenia z obowiązującym porządkiem prawnym – kontynuował mecenas i dodał, że w takiej sytuacji liczy na pozytywną decyzję KRRiT w sprawie kanału TVN7, który wciąż czeka na koncesję na nadawanie.

Decyzja prezydenta Dudy oznacza, że "lex TVN" wróci do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta jest potrzebne 3/5 głosów Sejmu. Szanse na to, że Prawu i Sprawiedliwości uda się zebrać taką liczbę poselskich głosów są jednak bardzo małe.

