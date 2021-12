"To boli", "presja ma sens". Fala komentarzy ws. "lex TVN"

– Biorąc pod uwagę te okoliczności decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją. To zamyka temat – przekazał prezydent.

– Jeżeli zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni tez nie będą dotrzymywali z nami umów – stwierdził dodając, że jego zadaniem jako prezydenta jest działać tak, by niepotrzebnych sporów unikać.

Fala komentarzy

Już kilka chwil po ogłoszeniu decyzji prezydenta w mediach pojawiły się gorące komentarze. Jeden z nich należał do mecenasa Mikołaja Sowińskiego, pełnomocnika TVN Grupa Discovery.

– Trudno inaczej powiedzieć, niż że po prostu się cieszymy. Ta ustawa byłaby niezgodna z konstytucją i naruszałaby międzynarodowe zobowiązania – stwierdził Sowiński na antenie TVN24, gdzie relacjonowano konferencję prasową prezydenta.

Sprawę komentują zarówno publicyści, jak i politycy. Działacze opozycji uważają, że odnieśli sukces, a prezydent ugiął się pod ich presją. Z kolei niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy nie kryją rozczarowania postawą Andrzeja Dudy.

"Ulica i zagranica (Ameryka), czyli presja ma sens. Niech nikt już nie mówi, że nie warto, że się nie da, że nic nie możemy. Możemy i musimy" – napisał lider PO Donald Tusk.

"W 2015 r. obiecaliśmy Polakom reformę sądownictwa i repolonizację mediów. W 2017 r. prezydenckie weta zatrzymały reformę sądownictwa, a dziś kolejne prezydenckie weto zatrzymało uporządkowanie transparentności właścicielskiej mediów w Polsce. To boli polskie serca. Bardzo" – stwierdził z kolei Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

"Wielki Brat pokazał..."

Sprawę komentują nie tylko politycy ale również dziennikarze. "Wielki Brat pokazał „przeciekiem” z kanadyjskiego think-tanku, że ma dużo podpałki do grilla jakby co. Skutecznie - bo jak sądzę pierwotnie miał być TK. Generalnie od razu wiedziałem, że z tym tefałenem to zawracanie głowy - ale ta mowa, że pomysł słuszny, ale Wuj Sam nie pozwala, powagi Polski nie buduje" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

