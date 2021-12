"Lex TVN" z wetem prezydenta. Jest komentarz amerykańskiej ambasady w Polsce

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej zwaną potocznie "lex TVN". Przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji, Duda przyznał, że od początku rozważał jej odrzucenie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

– Biorąc pod uwagę te okoliczności decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją. To zamyka temat – przekazał prezydent.

– Jeżeli zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni tez nie będą dotrzymywali z nami umów – stwierdził dodając, że jego zadaniem jako prezydenta jest działać tak, by niepotrzebnych sposób unikać.

Decyzja prezydenta wywołała lawinę komentarzy. Głos zabrał m.in. pełnomocnik TVN Grupa Discovery mec. Mikołaj Sowiński.

– Trudno inaczej powiedzieć, niż że po prostu się cieszymy. Ta ustawa byłaby niezgodna z konstytucją i naruszałaby międzynarodowe zobowiązania – stwierdził Sowiński na antenie TVN24, gdzie relacjonowano konferencję prasową prezydenta.

Teraz "lex TVN" trafi z powrotem do Sejmu. Aby odrzucić prezydencie weto, PiS będzie potrzebowało 3/5 głosów Sejmu. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się pozyskać taką liczbę posłów.

Komentarz Amerykanów

Również Chargé d'Affaires USA w Polsce postanowił skomentować decyzję prezydenta Dudy. Bix Aliu napisał w mediach społecznościowych, że dziękuje mu za zawetowanie "lex TVN".

"Dziękuję Panie Prezydencie @AndrzejDuda za przywództwo i zaangażowanie dla wspólnych wartości demokratycznych oraz za ochronę klimatu inwestycyjnego w Polsce. Razem sojusznicy są silniejsi!" – napisał Aliu na twitterowym koncie ambasady USA w Polsce.

twitterCzytaj też:

"To boli", "presja ma sens". Fala komentarzy ws. "lex TVN"Czytaj też:

Media: TVN 24 przestał zapraszać polityków PiS do programówCzytaj też:

Sejm przyjął "lex TVN". Jest reakcja USA