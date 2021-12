Czarnek skomentował prezydenckie weto. "Podpis byłby rozwiązaniem lepszym"

Polityk PiS udzielił krótkiego komentarza w tej sprawie portalowi Onet.pl.

– Pan prezydent już w sierpniu nie był entuzjastą tej ustawy, o czym wyraźnie mówił – zwrócił uwagę Czarnek dodając, że dla niego decyzja prezydenta nie jest zaskoczeniem.

– Prezydent przedstawił swoją argumentację. Dla mnie weto prezydenta nie jest niespodzianką, miał do niego pełne prawo – stwierdził.

– To, że szanuję decyzje głowy państwa i rozumiem jego argumentację, nie znaczy, że się z tą argumentacją i decyzją zgadzam – zastrzegł. – Uważam, że podpis pod ustawą byłby rozwiązaniem zdecydowanie lepszym – skwitował szef resortu edukacji.

Prezydenckie weto

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej zwaną potocznie "lex TVN". Przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji, Duda przyznał, że od początku rozważał jej odrzucenie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

– Mamy tych problemów dużo, bo wiemy o tym, że z jednej strony mamy pandemię koronawirusa, mamy inflacje, wzrastające ceny – wyliczał prezydent. – Podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa jątrząca, budząca spory, nie jest nam w tej chwili potrzebna – dodał Duda tłumacząc powody weta.

– Jeżeli zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni tez nie będą dotrzymywali z nami umów – stwierdził dodając, że jego zadaniem jako prezydenta jest działać tak, by niepotrzebnych sporów unikać.

Teraz projekt nowelizacji wróci do Sejmu, który może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów.

Czytaj też:

"Lex TVN" z wetem prezydenta. Jest komentarz amerykańskiej ambasady w PolsceCzytaj też:

"To boli", "presja ma sens". Fala komentarzy ws. "lex TVN"Czytaj też:

Prezydent zawetował nowelizację ustawy medialnej