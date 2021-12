Przyszłość UE. Kuźmiuk: Coraz więcej krajów będzie się buntować

Polityk udzielił wywiadu dla telewizji wPolsce.pl. Jak stwierdził, proces przyznawania sobie nienależnych kompetencji przez Komisję Europejską nie jest nowy, ale w ostatnim czasie szczególnie przybrał na sile.

– Traktaty zmienia się jednomyślnie. Zmiana kompetencji nie wszystkim się podoba. W związku z tym KE doszła do wniosku, że trzeba to zrobić inaczej, za sprawą jej własnych decyzji. Jeśli kraje członkowskie się tym decyzjom sprzeciwiają, KE kieruje sprawy do TSUE, a ten z reguły przyznaje rację Komisji – stwierdził Zbigniew Kuźmiuk.

Polityka małych kroków KE

Polityk przywołał stanowisko przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, która stwierdziła, że "KE ma charakter polityczny".

– A przecież powinna być jedynie wykonawcą decyzji Rady Europejskiej – zauważa Kuźmiuk i dodaje, że w ten sposób KE "małymi kroczkami rozszerza swoją jurysdykcję"

Europoseł odniósł się także sporu Polski z KE o kształt reformy wymiaru sprawiedliwości.

– W traktatach nie ma nic o organizacji wymiaru sprawiedliwości, a Komisja stwierdza, że ma kompetencje do ingerencji w tej sprawie w państwach członkowskich - podkreślił.

Zdaniem Kuźmiuka, aby skutecznie przeciwstawić się działaniom unijnych instytucji, Polska powinna zbudować wewnątrzunijną koalicję.

– Coraz więcej krajów będzie się przeciw takim działaniom buntować. Mam nadzieję, że dojdzie do poważnej debaty w Radzie na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. Zmienił się rząd w Czechach, niedługo wybory we Francji. To mogą być kluczowe zmiany na europejskiej scenie politycznej – powiedział.

Czytaj też:

Wysokie ceny energii. Kuźmiuk: Na zachodzie sprawa wymknęła się spod kontroliCzytaj też:

Kuźmiuk: KE przygotowuje kolejny pakiet sankcji na Białoruś