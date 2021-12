Amerykański prawnik o "lex TVN": To była kwestia przyzwoitości

W poniedziałek, 27 grudnia prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami mediów ogłosił weto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej "lex TVN" albo "anty TVN". Oznacz to, że projekt trafi teraz ponownie do Sejmu. Opcją braną pod uwagę było jeszcze skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego – mówiła głowa państwa.

Przypomnijmy, że w piątek, 17 grudnia dość niespodziewanie projekt noweli ustawy medialnej trafił do porządku sejmowych obrad po wcześniejszym odrzuceniu przez Senat. Prezydent mógł podjąć decyzję w tej sprawie do 9 grudnia 2022 roku włącznie.

"Kwestia przyzwoitości"

Prezydenckie weto na antenie stacji TVN 24 skomentował amerykański prawnik. Nie krył zadowolenia z podjętej przez Andrzeja Dudę decyzji. – Byłem bardzo zadowolony z tego, że w uzasadnieniu, które wygłosił pan prezydent, wspomniany był fakt potrzeby ochrony inwestycji amerykańskich. To była kwestia przyzwoitości wobec Amerykanów, którzy zainwestowali ogromne środki finansowe w Polsce. Od samego początku transformacji, będąc pierwszymi, którzy nieśli pomoc dla Polski po czasach komunistycznych – mówił.

– Inwestycje amerykańskie, które były niesłychanie ważne dla Polski, powinny być chronione, utrzymywane, hołubione, a nie poddawane nacjonalizacji – stwierdził mec. Ronald Rewald. Jego zdaniem, "celem ustawy było niby uporządkowanie prawa, podporządkowanie zasadom obowiązującym w Europie, ale od początku było proste rozwiązanie całego problemu, który wyniknął dla TVN24".

– Celem ustawy był atak na TVN, który był jedyną firmą, jedyną telewizją, która podlegałaby upaństwowieniu w wyniku tego prawa – powiedział Rewald. – Najważniejszą sprawą była ochrona prawa do wolności słowa, do niezależnego dziennikarstwa, do możliwości pełnienia funkcji takiego wilka, który patrzy władzy na ręce – dodał.

