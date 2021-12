"To coś absolutnie oczywistego". Schetyna: W głowie Kaczyńskiego zawsze będzie pokusa

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy medialnej zwanej potocznie "lex TVN". Duda argumentował, że przyjęcie nowelizacji pogorszyłoby stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oraz doprowadziłoby do niepokojów społecznych.

Prezydent szuka swojej drogi

Polityk PO ocenił decyzję prezydenta jako dobrą, jednak nie wierzy, by kończyła ona sprawę zmian na polskim rynku medialnym. Schetyna przewidywał, że Andrzej Duda skieruje "lex TVN" do Trybunału Konstytucyjnego.

– Tutaj nie mam żadnych złudzeń. To była dobra decyzja i trzeba uznać ją i to, że prezydent próbuje znaleźć swoją drogą do własnej podmiotowości. Szkoda że tak późno – stwierdził były lider PO i dodał, że Andrzej Duda próbuje "wybić się na elementarną niezależność i podmiotowość". Zdaniem polityka PO, Andrzej Duda przygotowuje w ten sposób swoją polityczną karierę po zakończeniu prezydentury.

Schetyna zaatakował jednocześnie Jarosława Kaczyńskiego i całe środowisko PiS.

– Czy to jest sprawa zamknięta, zakończona? Nie, ponieważ pokusa walki z niezależnymi mediami w PiS-ie i głowie Jarosława Kaczyńskiego zawsze będzie tkwiła. To coś absolutnie oczywistego i to immanentna, podstawowa cecha tej partii, tych ludzi – powiedział.

Mocne słowach Schetyny

Poseł stwierdził, że w Polsce nie ma już demokracji. W związku z tym nie ma szans na powstanie komisji śledczej, która zajęłaby się sprawą użycia przez służby programu Pegasus.

– Jestem absolutnie, w 100 proc. przekonany, że Kaczyński i PiS zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta komisja została powołana – stwierdził i dodał: "To są standardy kraju demokratycznego, a Polska nie jest krajem demokratycznym, więc nie wierzę w powołanie komisji śledczej".

