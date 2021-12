Tomasz Lis chwali prezydenta. "Wykonał swój obowiązek"

Kalkulacja Andrzeja Dudy jest racjonalna, cieszę się, że zrobił to, co do niego należy – powiedział o wecie do ustawy "lex TVN" Tomasz Lis.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej, znanej szerzej jako "lex TVN" i skieruje ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów. Redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis powiedział w TVN24, że jest zaskoczony wetem, ponieważ "uważne obserwowanie tej prezydentury wskazywało na daleko idący sceptycyzm". – Myślę, że pan Andrzej Duda uważnie skalkulował i doszedł do wniosku, że z dwóch wielkich braci lepiej podpaść wielkiemu bratu z Nowogrodzkiej 84 (adres siedziby PiS - red.) niż wielkiemu bratu z Pennsylvania Avenue 1600 (adres Białego Domu - red.). Bo za dwa-trzy lata tamten dalej będzie w Białym Domu, a ten, niewykluczone, że będzie zajęty randkami z niezależnym prokuratorem. Więc kalkulacja Andrzeja Dudy jest racjonalna, cieszę się, że zrobił to, co do niego należy – ocenił Lis. "Byliśmy o jeden podpis od katastrofy" Dziennikarz dodał, że "prezydent wykonał swój obowiązek". – Zawetował beznadziejną, szkodliwą, niemądrą i bezprawną ustawę – powiedział. Jednocześnie stwierdził, że "w czasach wszechmocnego PiS-u" Duda nie podjąłby takiej decyzji. – To był dla niego dramatyczny moment. I dla wolności słowa. Byliśmy o jeden podpis od katastrofy, ale z drugiej strony ten podpisł byłby definitywnym przekreśleniem własnej prezydentury – przekonywał naczelny "Newsweeka". Według niego, gdyby prezydent podpisał "lex TVN", "miałby zero szans na jakąkolwiek przyszłość i stałby się pariasem w relacjach międzynarodowych". Czytaj też:

