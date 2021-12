Co dalej z ustawą medialną? "Kaczyński może jeszcze ograć Dudę"

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej, znanej szerzej jako "lex TVN" i skieruje ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów.

"Rozwód prezesa z prezydentem"

Andrzej Stankiewicz z portalu Onet przekonuje, że podejmując decyzję o zawetowaniu ustawy prezydent myślał "przede wszystkim o sobie", gdyż po zakończeniu prezydentury ma nadzieję na karierę w organizacjach międzynarodowych, a tego nie uda mu się osiągnąć bez poparcia Amerykanów.

Rozczarowany postawą Andrzeja Dudy ma być jednak prezes PiS. "Weto do ustawy lex TVN to z punktu widzenia Kaczyńskiego finałowa zdrada Dudy. Od co najmniej półtora roku ze sobą nie rozmawiają, teraz konflikt się jeszcze zaostrzy" – czytamy,

Dziennikarz Onetu opisuje, że prezes PiS nie rozmawiał z prezydentem co najmniej od półtora roku. Stankiewicz przekonuje jednak, że Duda jest "zadeklarowanym pisowcem", który mimo "postawienia granicy radykalizmowi" nadal będzie podpisywał większość ustaw.

Co dalej z ustawą medialną?

Jednocześnie Stankiewicz twierdzi, że to jeszcze nie koniec sprawy nowelizacji ustawy medialnej. Jego zdaniem cała sprawa może jeszcze powrócić, a Kaczyński może "ograć" prezydenta.

"Może wysłać obecnie obowiązującą ustawę medialną do Trybunału Konstytucyjnego. Tam bezwolna Julia Przyłębska przyjmie taką wykładnię owych przepisów, która będzie się pokrywać z brzmieniem lex TVN. Wtedy weto Dudy okaże się nieistotnym gestem. Jak to w państwie feudalnym — jednego wasala można zastąpić innym. Wszak wszystko i tak zależy od woli możnowładcy" – przekonuje.

Czytaj też:

Członek KRRiT o Andrzeju Dudzie: Przykro to powiedziećCzytaj też:

Tomasz Lis chwali prezydenta. "Wykonał swój obowiązek"