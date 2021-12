Minister sprawiedliwości Węgier: Domagamy się, by Niemcy szanowali naszą suwerenność

Szefowa resortu sądownictwa stwierdziła, że "podstawowe różnice ideologiczne" pomiędzy rządem węgierskim a nową koalicją sprawującą władzę w Niemczech, która składa się z centrolewicy spod szyldu SPD, Zielonych oraz liberałów z FDP, nie powinny blokować współpracy Węgier z Niemcami.

Zapytana, czy jej zdaniem różnice dotyczące kwestii związanych z praworządnością oraz podejściem do migracji negatywnie wpłyną na współpracę obu tych państw odparła, że "konflikt dotyczący praworządności" jest "natury ideologicznej" i "nie dotyczy konkretów". Jej zdaniem tego typu nieporozumienia służą wyłącznie "podejmowaniu działań przeciwko Węgrom".

"Domagamy się szacunku"

"Domagamy się, by nowy rząd federalny szanował naszą suwerenność" – powiedziała Varga dodając, że Niemcy powinni szanować również węgierską politykę migracyjną i prorodzinną. Jej zdaniem Berlin nie powinien narzucać swojej polityki innym państwom. Podkreśliła, jeśli Niemcy chcą stać się "państwem imigranckim", to mogą podjąć taką decyzję, jednak "nie będzie ona obejmowała również nas".

Na uwagę, że procedury przeciwko naruszeniom prawa przez Węgry nie są prowadzone przez niemiecki rząd, lecz Komisję Europejską, minister wskazała, że Berlin wykorzystywał zasadę praworządności "jako wymówki do krytykowania węgierskiego rządu" oraz "oskarżał" Budapeszt o łamanie unijnego prawa w zakresie migracji.

Varga zaznaczyła również, że "nie ma dowodu" na istnienie problemu z przestrzeganiem zasady praworządności na Węgrzech, w przeciwieństwie do tego, co twierdzą niemieccy Zieloni i liberałowie. Jak wskazała, Węgry nigdy nie mówiły o łamaniu prawa Unii Europejskiej, zwróciła jednak uwagę na konieczność "dostosowania do rzeczywistości" systemu prawnego wspólnoty.

