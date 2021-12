Jak odpowiedzieć na szantaż ws. KPO? Waszczykowski: Wycofać uprawnienia, które daliśmy KE

Trwa spór Polski z UE na tle praworządności. Komisja Europejska blokuje wypłatę należnych nam środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznych do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Unijny komisarz UE ds. obrony i jednolitego rynku, Thierry Breton, został zapytany przez portal rp.pl, czy wypłata unijnych środków na Krajowy Plan Odbudowy jest możliwa w tym roku.

– Nie widzę już takiej możliwości. Ale też prowadzimy intensywne negocjacje z Polską, aby możliwie szybko uruchomić te środki – powiedział eurokrata.

Jak odpowiedzieć na szantaż?

O tę sytuację był pytany były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Polityk podkreśla, że Polska nie może ulegać szantażowi Komisji Europejskiej.

– Ich po prostu nie ma, zatem trzeba się nie upominać o nie po to, by nie ulegać szantażowi. To nie chodzi o rezygnację, bo nie możemy rezygnować, tylko nie realizowanie żądań, które stawiają Ursula von der Leyen lub Didier Reynders, bo to jest szantaż – mówił w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Polityk ma też konkretną propozycję, jak wybrnąć z obecnego impasu. – Jeśli te pieniądze będą w dalszym ciągu wstrzymywane, to należy wycofać nasze gwarancje pożyczkowe i wycofać uprawnienia, które daliśmy KE na nakładanie podatków – stwierdził były szef dyplomacji.

"Nie możemy zgodzić się na radykalne zmiany funkcjonowania instytucji UE bez zmian traktatów" – podkreśla polityk we wpisie na Twitterze.

Uderzenie w Polskę

Komisja Europejska podjęła ubiegłą w środę decyzję o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w związku z poważnymi obawami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego i jego ostatniego orzecznictwa. Sprawa ma związek z orzeczeniami TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których polscy sędziowie uznali postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, potwierdzając prymat prawa krajowego nad unijnym.

Ponadto, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie unijnego sądu stwierdza m.in., że prawo unijne wyklucza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów krajowych, jeśli uznają oni, że Trybunał Konstytucyjny nie jest niezawisły.

