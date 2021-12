Ozdoba: Polska nie może i nie będzie płacić haraczu wymyślonego przez sędzię Lapuertę

DoRzeczy.pl: Portal Onet.pl donosi, że rząd przygotowuje projekt uchwały, w której zgadza się na zapłatę nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kary ws. kopalni Turów. Rzecznik rządu zdementował informację, a jak sprawa wygląda z perspektywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska?

Jacek Ozdoba: Ministerstwo bezpośrednio nie jest kompetentne w zakresie płacenia komukolwiek, a tym bardziej w zakresie wymyślonych kar przez jednoosobową decyzję pani sędzi Lapuerty, która pokazała, że TSUE jest skompromitowaną instytucją, upolitycznioną i nie ma nic wspólnego z praworządnością.

Czy potwierdza pan słowa rzecznika rządu, że Polska nie będzie płacić za ten spór?

Potwierdzić nie mogę, gdyż jako ministerstwo nie mamy w tym zakresie kompetencji. Mogę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany wypowiedzią pana rzecznika, którego pogląd podzielam. Polska nie może i nie będzie płacić haraczu wymyślonego przez sędzię Lapuertę.

Jak pan ocenia weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy medialnej?

Jako Solidarna Polska negatywnie oceniamy decyzję pana prezydenta. Trzeba pamiętać, że tego typu regulacje, które zostały zawetowane, mają zastosowanie w krajach demokratycznych takich jak Francja. Polska będzie się liczyła na arenie międzynarodowej tylko wtedy, gdy sami siebie będziemy szanowali. Takie zachowanie jest oznaką słabości. Decyzja prezydenta jest błędem, podobnie jak błędem było wetowanie reformy wymiaru sprawiedliwości z 2017 roku, a obecnie funkcjonujące rozwiązania zostały przygotowane przez pana prezydenta. Dość duży kamień będzie dźwigał Andrzej Duda.

Nie przekonuje pana argumentacja prezydenta Dudy, który wskazał na duża ilość sporów, sytuację międzynarodową i sojusz z USA?

To nie ma nic wspólnego z sojuszem. Jeżeli sojusz z USA ma być związany z jedną firmą, która jest zarejestrowana na lotnisku w Holandii, to ja mam wątpliwości co do podejścia Amerykanów. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwa, jednak to nie powinno występować w tej dyskusji. Czy mamy rozumieć, że Amerykanie są w stanie poświęcić Polskę w imię jednej stacji, która jest zarejestrowana w Holandii?

