Kukiz odpowiada na zaczepki: Panie Donaldzie, proszę nie jątrzyć

W trakcie swojego wystąpienia lider PO bezpośrednio zwrócił się do Pawła Kukiza, który od kilku miesięcy współpracuje ze Zjednoczoną Prawicą. Tusk apelował do Kukiza, aby pomógł przy wyjaśnianiu sprawy systemu Pegasus i rzekomych podsłuchów. Polityk ponadto zasugerował, że sam Kukiz może być ofiarą inwigilacji.

– Mówiąc wprost, naprawdę to nie wymaga jakiejś szczególnej odwagi, to jest elementarna przyzwoitość, żeby zgodzić się na wyjaśnienie sprawy podsłuchiwania polityków opozycji przez władze PiS-u. Panie Pawle ja właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że pan mógł być także ofiarą podsłuchów i mam tylko nadzieję, że nie jest pan szantażowany – stwierdził.

Kukiz wbija szpilę

"Panie Donaldzie, przyzna Pan z pewnością, że „elementarnej przyzwoitości” wymaga również natychmiastowe wyjaśnienie oskarżeń o łapówkarstwo, które kierowane są w stronę Marszałka Senatu RP, Pana Grodzkiego" – napisał z kolei Kuki na swoim profilu na Facebooku.

Kukiz podkreślił, że w tej sprawie należy powołać osobną komisję, która doprowadzi do ujawnienia prawdy i oczyszczenia marszałka z zarzutów.

"Proszę nie jątrzyć"

"Proszę nie wciskać ludziom kitu, że tylko zjednoczona w przyszłości opozycja będzie w stanie odsunąć "ten wstrętny, szkodzący codziennie Polsce PiS, od władzy". Gdybyście mieli pomysł na Polskę, gdybyście wrócili do programu Platformy sprzed lat - do JOW, referendów, 3x15 (CIT,VAT,PIT), likwidacji Senatu, pakietu ustaw antykorupcyjnych, itd. - jednym słowem do tych postulatów, które ja dziś niosę, to moglibyście w moment "wyzwolić Polskę od tych szkodników". Bo do tego dziś wystarczą trzy głosy." – podkreśla Kukiz.

W zakończeniu swojego wpisu Kukiz podkreśla, że skoro nie chce przejmować władzy i boi się podejmować decyzje ws. COVID, to żeby przynajmniej przestał "jątrzyć".

