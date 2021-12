"Nieprzyjemne niespodzianki". Kamiński ocenił działania UE

We wtorek polityk Ruchu Narodowego był gościem na antenie Polskiego Radia 24. Rozmowa dotyczyła głównie dążeń Unii Europejskiej, ale także zapowiedzianej likwidacji rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał.

"Nieprzyjemne niespodzianki"

Konfederacja Wolność i Niepodległość stanowczo przeciwstawia się federalizacji Unii Europejskiej. – To byłoby coś gorszego niż sytuacja, w której znajdujemy się obecnie. Polska w ostatnich miesiącach otrzymała od UE nieprzyjemne niespodzianki. Jednym z tym prezentów jest implementacja Pakietu Mobilności, który został wprowadzony, by wyrugować nasz transport i firmy przewozowe z Europy. Kolejnym prezentem jest wyrok TSUE ws. Turowa i niewypłacanie Polsce pieniędzy z, jak go określamy, "funduszu zadłużenia" – mówił Krystian Kamiński. – Dalsza federalizacja UE doprowadzi do tego, że Polska jeszcze bardziej stanie się przedmiotem polityki europejskiej, a Niemcy uzyskają jeszcze większe możliwości poszerzenia swoich wpływów – dodał.

Przypomnijmy, że trwa spór Polski z Unią Europejską o postrzeganie praworządności. Komisja Europejska blokuje wypłatę należnych środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznych do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Likwidacja Memoriału

Rosyjski Sąd Najwyższy nakazał we wtorek zamknięcie stowarzyszenia Memoriał, najstarszej organizacji broniącej praw człowieka w tym kraju. Zdaniem śledczych, organizacja prowadziła czynności niezgodne z konstytucją Federacji.

– Memoriał zrobił wiele dobrego dla pamięci ofiar stalinizmu. Trzeba się przeciwstawiać likwidacji tej organizacji. Powinniśmy przynajmniej wystosować notę dyplomatyczną – odniósł się do sprawy w Polskim Radiu 24 poseł Krystian Kamiński.

Czytaj też:

UE drugim największym na świecie eksporterem. Kto ją wyprzedza?Czytaj też:

"Prawda jest o wiele bardziej niepokojąca dla UE". Eksperci: To Polska ma rację