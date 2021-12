"Polacy zabijali uchodźców jak faszyści w filmach"

Emil Cz. stał się już gwiazdą białoruskich mediów, teraz przyszła pora na rosyjskie. Wczoraj na stronie internetowej telewizji RT został opublikowany wywiad, który z dezerterem przeprowadził Konstantin Pridybajło. Emil Cz. po raz kolejny przyznał się do swoich problemów z alkoholem i narkotykami, twierdząc jednocześnie, że takie problemy są powszechnym zjawiskiem w polskiej armii. Według jego słów, w wojsku nie ma co prawda oficjalnego przyzwolenia na picie, ale nikt też pod tym kątem szczególnie żołnierzy nie kontroluje. "Były takie sytuacje, kiedy skacowany przychodziłem na służbę. Ale gdyby zwalniali z wojska wszystkich, którzy pojawili się na służbie na kacu, to trzeba byłoby zwolnić pół polskiej armii" – stwierdził.