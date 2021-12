Prezes Kaczyński w bańce

Konstytucja Wolności || Gdyby brać serio to, co w niedawnych wywiadach mówił Jarosław Kaczyński, trzeba by uznać, że w sprawie walki z epidemią prezesowi PiS marzy się droga austriacko-australijska: skrajny sanitaryzm i segregacja ludzi.

W „Gazecie Polskiej” i Interii wicepremier ds. bezpieczeństwa mówił o „pójściu na całość”, o obowiązkowych szczepieniach, a przede wszystkim – to najbardziej bulwersująca z wypowiedzi – o „wyłączeniu ludzi niezaszczepionych i nieprzetestowanych z części funkcji w społeczeństwie”. Trudno to odebrać inaczej niż jako aprobatę dla ograniczania praw obywatelskich części Polaków.