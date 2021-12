Trzaskowski do Morawieckiego: Czy to element tarczy antyinflacyjnej?

Prezydent Warszawy opublikował na swoim profilu na Facebooku informację o podwyżkach cen gazu w stolicy.

"OSiR Ursus - podwyżka 390%; OSiR Solec, Jutrzenka, Szczęśliwice - podwyżka 490 %; Przychodnie Zdrowia Ursynów - podwyżka 800%; Mieszkania komunalne (ZGN) Wawer - podwyżka 900%. I absolutny rekordzista - mieszkania komunalne (ZGN) Włochy – 1000%" – napisał Trzaskowski.

"Po galopujących w skali całego kraju cenach śmieci i prądu to kolejna «niespodzianka» od PiS dla mieszkańców. A gdzie tarcza ochronna obiecywana im przez rząd?" – pyta premiera prezydent stolicy.

"Z tym talentem to pan przesadził"

"Prezes twierdzi, że jest Pan «najzdolniejszym politykiem wszech czasów» - ale teraz to już Pan z tym talentem przesadził" – dodał Trzaskowski. Zarzucił rządzącym m.in. marnowanie unijnych pieniędzy oraz import rosyjskiego węgla.

"A może by tak te unijne miliardy przeznaczone na modernizację naszego sektora energetycznego, które od lat przepalacie w piecu, w końcu z tego pieca wyjąć? Zamiast planować strategicznie - zarżnęliście energetykę wiatrową, sprowadzacie tony rosyjskiego węgla, marnujecie unijne miliardy. Nikt by tego lepiej nie zrobił" – stwierdził Trzaskowski.

"Zacytuję Panu hasło z filmu, który ostatnio oglądałem: Look up! Tak zdolnego polityka jak Pan w górę powinna ponieść wyobraźnia, nawet bez Pegaza można się obejść" – napisał na koniec, nawiązując do informacji podanych przez agencję AP o tym, że telefony mecenasa Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek i senatora KO Krzysztofa Brejzy miały być inwigilowane przy pomocy systemu Pegasus.



