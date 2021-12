Dziennikarz uderza w Berkowicza: W partii mówią, że Kijowski to przy nim pikuś

Wszystko zaczęło się od kąśliwego wpisu Berkowicz, który skomentował zamieszanie wokół nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych parlamentarzystów Razem. "Przeznaczanie majątku partyjnego na cele inne niż statutowe, przekazanie nieprawdziwych informacji PKW, przekazanie środków jednej partii na konta innej - poważne zarzuty stawiane są partii Razem. Wyobrażacie sobie, jak zarządzaliby budżetem państwa?" – drwił w jednym z wpisów.

Do tych słów odniósł się dziennikarz portalu salon24 Marcin Dobski, który przypomniał pewne wydarzenie z przeszłości.

Otóż rok temu na portalu wprost.pl Dobski opisywał, jak liderzy Konfederacji z partii KORWiN, gdy pojawiło się ryzyko, że majątek tego ugrupowania może przejąć państwo, zdecydowali się wypłacić sobie pensje po 90 tys. zł.

"Kijowski to pikuś"

Jak podawał dziennikarz, na konta posłów Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego i Konrada Berkowicza oraz Sławomira Mentzena (nie dostał się do Sejmu) trafiło po 108 300 zł, a na kontro sekretarza Konfederacji, wówczas także skarbnika partii KORWiN, Marcina Sypniewskiego trafiło 49 260 zł.

„Pieniądze pochodziły z subwencji partii KORWiN, która w wyborach parlamentarnych uzyskała 4,76 proc. głosów, co sprawiło, że przyznano jej ok. 4,2 mln zł rocznie (przez cztery lata). Były to pensje w 2019 r. dla części członków prezydium ugrupowania Korwin-Mikkego. Problem w tym, że gdy pieniądze były wypłacane, to ciało statutowe miało zarejestrowany w sądzie inny skład od tego, którego członkom zapłacono pieniądze” – tłumaczy Dobski.

Dobski dzisiaj przypomniał te doniesienia oraz wskazał, że zgodnie z jego stanem wiedzy do dzisiaj żadne organy państwa nie zajęły się tą sprawą

"W partii mówią, że Kijowski to jest pikuś przy pośle Berkowiczu" – dodaje dziennikarz w jednym z wpisów.

