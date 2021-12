Co dalej z nowelizacją ustawy medialnej? Komentarz Piotra Semki

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej, znanej szerzej jako "lex TVN" i skieruje ją do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów, co przy układzie sił jest w praktyce niemożliwe.

Argumentując swoją decyzję, prezydent wskazał m.in., że sfera medialna wymaga ograniczeń monopoli medialnych i wpływu zagranicy, ale powinny one dotyczyć podmiotów, które pojawią się na polskim rynku w przyszłości.

Poseł Marek Suski zapowiedział przygotowanie nowych propozycji, które miałyby regulować rynek medialny w Polsce.

"Lex TVN". Semka: Wątpię, że będzie kontynuacja

O prognozy dotyczące dalszego rozwoju sprawy pytany był na antenie Polskiego Radia 24 publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. Gośćmi byli także Tomasz Pietryga ("Rzeczpospolita") i Piotr Grzybowski ("Niedziela").

Piotr Semka zwrócił uwagę na to, że obóz polityczny „Dobrej zmiany” nie ustalił odpowiednio wcześniej, jakie są realne szanse na powodzenie przedsięwzięcia.

– Jestem przekonany, że politycy z kręgu Zbigniewa Ziobry chcą kontynuować tą akcję, ale ona ma sens pod warunkiem, kiedy jest koordynacja pomiędzy Pałacem Prezydenckim a partią – powiedział Semka, wyrażając zwątpienie co do tego, czy nowelizacja będzie nadal forsowana.

– Według mojej wiedzy w obozie PiS jest raczej przekonanie, że należy się bardzo głęboko zastanowić przed podjęciem jakiegokolwiek kolejnego działania – ocenił publicysta.

Jarosław Kaczyński zdecyduje co dalej

W dalszej części audycji Semka zaznaczył, że czym innym są tendencje w PiS-e, żeby sprawę kontynuować, a czym innym przewidywanie, jakie ostatecznie będą decyzje kierownictwa. – Żadna decyzja nie zapadła – powiedział Semka.

Publicysta podkreślił, że to weto jest dla PiS-u pewnym kłopotem, ponieważ za każdą taką przegraną sprawę się płaci. – Chociażby tym, że wszyscy się zastanawiają, czy także kolejne głosowanie nie będzie porażką. Dlatego przed wejściem w jakiś konflikt czy wysunięciem ambitnej propozycji, trzeba się zawsze bardzo poważnie zastanowić. To akurat nie było dogadane z prezydentem Dudą – powiedział publicysta.

– Jestem przekonany, że bez względu na to, co mówi teraz KRRiT, to ostateczną decyzje będzie podejmować Jarosław Kaczyński. (…) Premier Morawiecki także będzie bardzo ostrożny w ciągnięci tej sprawy – ocenił Piotr Semka.

