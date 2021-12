Weto prezydenta. Poseł PSL: Surowa ocena rządów PiS

Polityk obozu ludowców był w środę gościem w programie "Poranna Rozmowa" na antenie telewizji wPolsce.pl. Dyskusja dotyczyła poniedziałkowej zapowiedzi głowy państwa, że nie zdecyduje się podpisać nowelizacji ustawy medialnej, zwanej powszechnie "lex TVN" albo "anty TVN". W praktyce może to oznaczać, iż projekt przepadnie ze względu na brak większości kwalifikowanej do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie.

"Surowa ocena"

Decyzja Andrzeja Dudy nie zaskoczyła Marka Sawickiego. Jak stwierdził poseł, "należało się tego spodziewać". – Prezydent za bardzo nie miał innego wyjścia. Przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta ustawa kompletnie nie była nikomu potrzebna. Ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wprowadziła ograniczenie do 49 proc. kapitału zagranicznego. Pytanie, dlaczego od 2015 roku ta ustawa nie jest wykonywana w stosunku do jednego nadawcy – oznajmił polityk. – Aczkolwiek też pan prezydent odwoływał się z jednej strony do układu polsko-amerykańskiego z 1990 roku, ale z drugiej strony także powoływał się na opinię publiczną, która również wskazywała, że tę ustawę trzeba zawetować. Wydaje się, że sprawa na ten czas jest zamknięta. Natomiast, tak jak powiadają, politycy Zjednoczonej Prawicy będą chcieli do tego wrócić. I niewykluczone, że starą ustawę o radiofonii i telewizji skierują do Trybunału Konstytucyjnego – mówił.

Andrzej Duda w swoim uzasadnieniu podkreślał, że przed ostateczną decyzją próbował konsultować się z obywatelami, którzy w tej sprawie np. zaczepiali go na ulicy i wyrażali swoje zaniepokojenie. – Pan prezydent bardzo mocno podniósł jedną kwestię – w tej chwili w Polsce jest za dużo sporów. To surowa ocena rządów Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnich sześć lat – powiedział poseł Marek Sawicki.

