Śmiszek: Obowiązkowe szczepienia to nie jest przymus szczepień

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał w środę nowe dane dotyczące sytuacji epidemicznej w kraju. Prawie 800 przypadków śmiertelnych ze stwierdzonym COVID-19 w Polsce w przeciągu doby stanowi rekord podczas czwartej fali pandemii Sars-CoV-2. Jak przekazał Waldemar Kraska, w znacznej większości przypadków chodzi o osoby, który nie przyjęły szczepionki. Z kolei wśród zaszczepionych problemy miały sprawić choroby współistniejące.

Politycy opozycji wprost oskarżają PiS o odpowiedzialność za rozwój pandemii i domagają się podjęcia zdecydowanych działań.

"Prawie 800 osób zmarło w ciagu ostatniej doby na #Covid19 To już wyglada jak ludobójstwo. Tragedie wynikające z całkowitej bezczynności władzy PIS" – napisała poseł KO Katarzyna Lubnauer.

"Obowiązek to nie przymus"

Politycy Nowej Lewicy od dawna domagają się wprowadzenia przymusowych szczepień przeciwko COVID-19.

– Lewica jako jedyny klub parlamentarny w Sejmie mówi jednoznacznie i od samego początku bardzo jasno, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę rzeź, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę falę nieszczęść, falę chorób i falę śmierci. O czym jest projekt ustawy Lewicy? Po pierwsze o obowiązkowym szczepieniu każdej dorosłej osoby, to nie jest nic nadzwyczajnego, że wprowadza się obowiązkowe szczepienia – mówił Krzysztof Śmiszek.

Jednocześnie poseł przekonywał, że obowiązek zaszczepienia się nie jest tożsamy z przymusem. – Obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce obowiązuje już od kilkudziesięciu lat. To nie jest nakaz szczepień, to nie jest przymus szczepień, to jest po prostu administracyjny obowiązek do tego, aby zadbać o siebie, o swoich najbliższych, a przede wszystkim o zdrowie publiczne. Po drugie projekt ustawy legislacyjnej Lewicy, to jest projekt ustawy o wolności, o wolności dla tych, którzy podjęli społeczny obowiązek zaszczepienia siebie i ochrony zdrowia i życia swojej społeczności – mówił poseł.

