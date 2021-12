Dr Basiukiewicz: Za wszelką cenę musimy zmienić podejście do kwarantanny

Dr Basiukiewicz oraz lekarz reumatolog Bartosz Fiałek byli gośćmi Bogdana Rymanowskiego. Tematem dyskusji była trwająca IV fala pandemii koronawirusa oraz w głównej mierze odpowiadający za nią wariant Omikron.

Nie będzie tsunami

W pierwszej części eksperci odnosili się do wypowiedzi doradcy premiera prof. Andrzeja Horbana, który stwierdził, że "nie ma wątpliwości, że każdy powinien się zaszczepić, jeśli tego jeszcze nie zrobił. Jeszcze zdąży przed tsunami, może zwiększyć szanse przeżycia".

– Szczepienia istotnie zmniejszają ryzyko zakażenia koronawirusem, a w kontekście wariantu Omikron niestety mniej, niż w innym wariancie wirusa. Co do straszenia, że przejdzie przez nasz kraj tsunami, to ja jestem bardzo daleko. Powinniśmy sugerować i sygnalizować zagrożenie, a nie mówić, że będzie milion hospitalizacji, bo nawet nie mamy tylu łózek w szpitalach i nie będziemy mogli tych hospitalizacji wygenerować. Może być źle, ale nie będzie aż takiej tragedii – powiedział Fiałek.

Z kolei dr Basiukiewicz odniósł się do przekazanych w środę nowych danych Ministerstwa Zdrowia dotyczących liczby zakażeń oraz zgonów. Zgodnie z nimi odnotowano 15 571 nowych przypadków koronawirusa i 794 zgonów.

– Sama liczba 700 niewiele nam mówi, bo nie wiemy ile z tych zgonów było spowodowanych koronawirusem, a ile innymi czynnikami. Bardzo trudno jest odseparować fakcję zgonów spowodowanych ściśle przez COVID-19 od reszty. Mamy bardzo niewiarygodne dane i nie potrafimy się nimi posługiwać – stwierdził.

Koniec z kwarantanną?

Eksperci zostali zapytani, co można zrobić w Polsce, aby pacjenci mieli zapewniony łatwiejszy dostęp do lekarzy.

Dr Paweł Basiukiewicz stwierdził, iż "za wszelką cenę musimy zmienić paradygmat izolowania każdego pozytywnego wyniku, zmienić podejście do kwarantanny, a w zasadzie w ogóle powinniśmy ją znieść w obliczu wirusa, który mimo wszystko się rozprzestrzenia". Nie zgodził się z nim Bartosz Fiałek.

– Kwarantanna i izolacja to są takie epidemiologiczne działania, które mają za zasadę ochronić innych z otoczenia, a nie nas – powiedział.

Czytaj też:

Dr Basiukiewicz ocenzurowany przez Twittera. "Niech pan minister działa"Czytaj też:

Dr Basiukiewicz: Od początku nie było uzasadnienia dla zamykania ludzi w domach