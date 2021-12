Prof. Krasnodębski: Wśród zwolenników centralizacji UE odżywa stara idea

Komisja Europejska podjęła ubiegłą w środę decyzję o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w związku z poważnymi obawami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego i jego ostatniego orzecznictwa. Sprawa ma związek z orzeczeniami TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których polscy sędziowie uznali postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, potwierdzając prymat prawa krajowego nad unijnym.

Ponadto, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdził m.in., że prawo unijne wyklucza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów krajowych, jeśli uznają oni, że Trybunał Konstytucyjny nie jest niezawisły.

Krasnodębski: Stało się jasne, że w UE następuje przyśpieszenie integracji

W Polskim Radiu 24 eurodeputowany zwrócił uwagę, że większość Parlamentu Europejskiego niewątpliwie chce coraz ściślejszej integracji.

– Ta zasada ściślejszej integracji jest zresztą wspomniana w traktatach. Jest dążenie żeby postępować w tym kierunku. Są dwie drogi. Jedna to efekty uboczne polityki klimatycznej i gospodarczej – podkreślił prof. Zdzisław Krasnodębski. Europoseł przyznał, że instytucje unijne mają coraz więcej kompetencji pod względem monitorowania i wyznaczania ściślejszych kryteriów rozwoju gospodarczego i celu klimatycznego.

Dodał, że drugim aspektem tego procesu jest aktywność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez tworzenie wtórnego prawa i interpretacji traktatów.

– Powoduje to wzmocnienie kompetencji Unii Europejskiej. Dla wielu - nie tylko dla przeciwników Polski i Węgier - jest jasne, że nie jest to tylko konflikt pomiędzy poszczególnymi państwami a instytucjami takimi jak Komisja Europejska. Następuje tu przyspieszenie procesu integracji – mówił Krasnodębski.

„Następuje wyraźna hierarchizacja państw członkowskich”

Prowadzący Stanisław Janecki zapytał swojego gościa o to, do czego ten proces zmierza przywołując m.in. program „Fit for 55”.

– W deklaracjach Unia - przypuszczam, że te deklaracje w jakiejś części są szczere - mówi o celach klimatycznych i gospodarczych z nimi związanych, także o rekonstrukcji gospodarki po pandemii. Mówi się o uchronieniu planety przed skutkami ocieplenia. Wiemy, że to będą cele trudne do osiągnięcia. Podobnie jest, jeśli chodzi o aspekty prawne: mówi się o prawie europejskim i wskazuje się państwa, które się do tego nie stosują – ocenił Krasnodębski.

– W rzeczywistości bardzo często deklaracje odbiegają od rzeczywistości, a poza tym pewne polityki mają nieoczekiwane skutki dla tych, którzy wierzą w ich słuszność. Są gospodarki lepiej przystosowane od innych do tego, żeby sprostać stawianym wymogom – tłumaczył dalej.

– W przypadku prawa unijnego, oddawania suwerenności, mamy do czynienia z procesem, w którym następuje wyraźna hierarchizacja państw. Niektóre kładą gwałtownie, jak było z Grecją czy Włochami i tak jest dziś jest m.in. z Polską. (…) Nie dotyczy to krajów najsilniejszych, jak Niemcy – mówił dalej europoseł.

Profesor podsumował, że oprócz wspomnianych procesów prowadzących do centralizacji wspólnoty, pojawiła się jeszcze jedna tendencja. – Ci, którzy są zwolennikami federalizacji mówią, że trzeba zmienić traktaty, a więc na nowo odżywa idea konstytucji europejskiej – przekazał. – Jest ona zapisana w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu – przypomniał.

Czytaj też:

"Przejdzie przez Europę jak walec". Co robić w kontekście "Zielonego Ładu"?Czytaj też:

Saryusz-Wolski: Jeżeli Polska się ugnie, to pozostali też się ugnąCzytaj też:

Dziambor: Obniżyli niektóre podatki. Życzę im, żeby przez cały następny rok słuchali Konfederacji