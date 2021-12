Siemoniak o Grodzkim: Jest uczciwym człowiekiem i obiektem podłego ataku

W środę prokurator generalny skierował do Senatu ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Informację przekazała Polska Agencja Prasowa.

W połowie grudnia tego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie podała, że wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień poprzez pozostawienie bez biegu wniosku szczecińskiej prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu.

"Obiekt podłego ataku"

Prof. Tomasza Grodzkiego w obronę wziął jego partyjny kolega. Tomasz Siemoniak w czwartkowy poranek był gościem audycji "Salon Polityczny Trójki" na antenie Programu 3. Polskiego Radia.

– Gdy PiS jest w dużych tarapatach, to wyciąga sprawy i atakuje marszałka Grodzkiego. On sam się już na ten temat wypowiedział. Wniosek trafi do komisji regulaminowej w Senacie. Komisja to rozpatrzy. Nikt nie ma żadnego interesuje, żeby w jakikolwiek sposób tę sprawę przeciągać czy jej nie wyjaśniać. Jestem przekonany, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest bardzo uczciwym człowiekiem i obiektem podłego ataku – mówił poseł klubu Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że prokuratura chce postawić marszałkowi Senatu zarzuty związane z korupcją. Prof. Tomasz Grodzki miał przyjmować łapówki w czasie, gdy pracował w jednym ze szczecińskich szpitali.

Wcześniejsze wybory?

Siemoniak podczas audycji radiowej został również zapytany o to, czy możliwe są przedterminowe wybory parlamentarne. W terminie konstytucyjnym przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polacy powinni wybierać w 2023 roku.

– Wiele przesłanek wskazuje, że prezes PiS Jarosław Kaczyński może uznać, że w jego interesie jest przyspieszenie wyborów. W interesie PO też są jak najszybsze wybory – oznajmił były minister obrony narodowej.

– Od dłuższego czasu przedstawiamy recepty na problemy państwa: na COVID-19, na inflację, na różne zjawiska. Nie znamy stanu państwa, to wiedzą tylko rządzący, ale to, co widać gołym okiem, pokazuje dramatyczny stan kraju – zaznaczył.

