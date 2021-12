Fatalny sondaż dla opozycji. Ekspert: Strategia Tuska jest skierowana na polaryzację

Z opublikowanego 21 grudnia sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że zaledwie jedna czwarta pytanych jest zdania, że politycy opozycji są gotowi do przejęcia władzy i zarządzania państwem.

63,6 proc. pytanych stwierdziło, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy. Z tej puli aż 33,9 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”, a 29,7 wskazało wariant „raczej nie”. Jedynie 4,7 proc. odpowiedziało, że opozycja jest zdecydowanie gotowa do rządzenia. Opcję „Raczej tak” wskazało natomiast 20,1 proc. ankietowanych. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć wybrało 11,6 proc. badanych.

Ekspert: Tusk chce polaryzacji

O komentarz do tych wyników został poproszony dr Machnik. Zdaniem politologa, wskazują one na brak pozytywnego programu na opozycji. Jednocześnie podkreślił, że gdyby partiom opozycyjnym udałoby się zjednoczyć przed wyborami, wtedy ich szanse na dobry wynik znacznie by wzrosły.

– W moim przekonaniu ważniejszym byłoby to i byłby to dobry początek dla rozmów opozycyjnych, gdyby część z tych środowisk połączyła się ze sobą – wskazuje dr Machnik. – Mówi się o tym, że są toczone rozmowy między PSL-em, Szymonem Hołownią, czy Jarosławem Gowinem, który ma powrócić do polityki od nowego roku. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z takim połączeniem i zmniejszeniem liczby podmiotów do negocjacji w ramach opozycji, to zmienia się całkowicie optyka i te szanse wzrastają. Jednak jest to cały czas pewien hipotetyczny zamysł – dodał.

Politolog skomentował także kwestię przywództwa na opozycji.

– Faktem jest, że Donald Tusk ma tę przewagę, że jego doświadczenie- chociażby działalność w strukturach unijnych i funkcjach, które pełnił, jest na jego korzyść. Po drugie jest już pełnoprawnym przywódcą największej partii opozycyjnej, więc ma wszystkie karty do tego, aby wydyktować warunki. Natomiast widzimy, że póki co strategia Tuska jest bardziej skierowana na polaryzację sceny politycznej – ocenił.

Czytaj też:

Tarczyński bezlitosny dla PO: Oni są przerażeniCzytaj też:

Brejza o Pegasusie: Polskiej prokuratury to nie obchodzi