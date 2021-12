Nowe miasta w Polsce w 2022 roku. Premier: Nie zostawiamy samych sobie

Od Nowego Roku w naszym kraju funkcjonować będzie dokładnie 964 miast. To oznacza, że przybędzie 10 nowych. Są to miejscowości: Kaczory (woj. wielkopolskie), Olsztyn (woj. śląskie), Iwaniska (woj. świętokrzyskie), Pruszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Izbica (woj. lubelskie), Bolimów i Lutomiersk (oba woj. łódzkie) oraz Jedlnia-Letnisko, Nowe Miasto i Cegłów (wszystkie woj. mazowieckie).

W związku ze zmianami na mapie Polski, w czwartkowe południe spotkanie z mediami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizował Mateusz Morawiecki. Szef rządu przede wszystkim życzył mieszkańcom nowych polskich miast, aby 2022 rok był dla nich jak najlepszy.

"Polski Ład"

– Miasta w naszej historii odgrywały kluczowa rolę, przechodziły różne kryzysy. Miasta takie jak między innymi Cegłów, ale także Bolimów czy Lutomiersk to przykłady, że zmieniamy wektory historii i oznacza to także aspiracje i wzrost ambicji lokalnych społeczności. Chciałbym, żeby to nadanie oznaczało szybszy rozwój, lepszą infrastrukturę – powiedział premier.

W dalszej części swojej wypowiedzi Morawiecki odnosił się do programu Prawa i Sprawiedliwości "Polski Ład", którego przepisy i ustawy, m.in. w obszarze podatków, wejdą w życie z 1 stycznia. Projekt od początku był przedstawiany jako "ofensywa obozu rządzącego".

– Nasz rząd nie zostawia mniejszych miejscowości samych sobie. Małe miejscowości, obszary wiejskie były kulą u nogi procesu transformacji dla ówczesnych rządzących. Warto dzisiaj przywrócić nadzieję na sprawiedliwy i zrównoważony rozwój – oznajmił szef rządu.

"Tarcza antyinflacyjna"

W trakcie konferencji Mateusz Morawiecki odniósł się też do "Tarczy Antyinflacyjnej". – Nasze wyzwania to także to, co dzieje się wokół nas – to pandemia, która osłabiła wzrost gospodarczy, to też inflacja. To także problem samorządów, bo z tym wiążą się wyższe koszty ciepła systemowego. Dlatego wyszliśmy z "Tarczą Antyinflacyjną" – mówił.

– Staramy się dokładać do pakietu kolejne komponenty i łagodzić kłopoty w zarządzaniu finansami samorządów. Będziemy razem walczyć z inflacją i jestem przekonany, że będzie to walka zwycięska, ale musimy zastosować nowe instrumenty gospodarcze i inwestycyjne – stwierdził premier.

W miniony wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Ma on zrekompensować wzrastające ceny energii i ogrzewania.

Czytaj też:

Kaczyński "namaścił" swojego następcę? "Jest dużo zdolniejszy ode mnie"Czytaj też:

Premier: W walce z inflacją to nie jest nasze ostatnie słowo