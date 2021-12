Prof. Paruch: Nie da się zaprzeczyć temu, że instytucje unijne łamią traktaty

– Nie da się zaprzeczyć temu, że instytucje unijne, mam na myśli Komisję Europejską, Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości UE łamią traktaty z Lizbony. Co do tego nie nie można mieć żadnych wątpliwości ani na poziomie prawnym, ani politycznym – mówił profesor w TVP Info.

– Udawanie, że to wynika z traktatów z Lizbony jest po prostu fałszem i każdy uczciwy badacz czy też analityk - pomijam polityków, bo ci odgrywają całkowicie inną rolę - nie jest w stanie takich informacji w sposób poważny upowszechniać. Nie da się tego wywieść z traktatu z Lizbony – dodał.

Jak ma wyglądać Unia Europejska?

Jednocześnie stwierdził, że "w warstwie politycznej sprawa się trochę bardziej skomplikowana". – Rok 2021 rozpoczął batalię o to, jak ma wyglądać Unia Europejska. Struktury europejskie rozpisały debatę na temat przyszłości UE i usiłuje się rozstrzygnąć pewne kwestie zanim strona konserwatywna i narodowa w Parlamencie Europejskim ogarnie swój fragment debaty europejskiej, przedłoży opinii publicznej w poszczególnych państwach członkowskich swoją koncepcję Unii Europejskiej – powiedział, dodając, że "ta koncepcja się powoli klaruje".

– Słyszymy o pewnych pomysłach, konieczności przebudowy Trybunału (TSUE - red.), o konieczności zmian w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, jeszcze wyraźniejszego doprecyzowania traktatów, gdyby takowe traktaty były zmieniane. I tu ten mainstream liberalno-lewicowy, wspomagany przez chrześcijańską demokrację, będzie chciał pewne kwestie rozstrzygnąć zanim do tej batalii polityczno-ideologicznej dojdzie – tłumaczył Paruch.

Według niego "w 2022 roku w kilku państwach europejskich może dojść do bardzo poważnych zmian politycznych wynikających, czy to z wyborów prezydenckich – mam na myśli Francję, czy to z wyborów parlamentarnych – mam na myśli Włochy i Hiszpanię".

