To był rok religijnego zagubienia w Kościele

W diecezji pelplińskiej biskup postanowił skasować niedzielne celebracje Mszy świętej w rycie trydenckim, a w zamian wyznaczył takie celebracje w… poniedziałek. Oznacza to, chyba, że zdaniem księdza biskupa czcigodna liturgiczna tradycja katolicka nie jest godna, by za jej sprawą wypełnić obowiązek niedzielnego uczestnictwa w Mszy. To tylko jeden przykład tego jak Kościół - niczym w latach 70. XX wieku - ruguje dobra ukształtowane przez Ducha Świętego od starożytności.